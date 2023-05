IMAGO / Panama Pictures

Katrin Eigendorf (ZDF) wurde als eine der Journalistinnen des Jahres 2022 geehrt

Für ihre Arbeit in unterschiedlichen Medien sind am Montag die "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2022" ausgezeichnet worden. Der undotierte Preis, seit 2004 von der Branchenzeitschrift "Medium Magazin" vergeben, wurde in Berlin überreicht.

Teilen

Als Journalistin und Journalist des Jahres wurden Katrin Eigendorf (ZDF) und Paul Ronzheimer ("Bild") für ihre jeweilige Berichterstattung über den russischen Krieg gegen die Ukraine geehrt. Aus Sicht der Jury haben beide "maßgeblich dazu beigetragen, das Ausmaß und die Bedeutung dieses Angriffskrieges in allen Facetten deutlich zu machen".





Für sein Lebenswerk wurde der Schriftsteller Günter Wallraff ausgezeichnet. Auf seinen Erfolgen als Türke Ali oder "Bild"-Reporter Hans Esser habe er sich nie ausgeruht, so die Einschätzung der Jury. "Auch heute noch deckt der 80-Jährige mit seinem "Team Wallraff" (RTL) weiter Missstände auf."



In der Kategorie Chefredaktion national wurde Gregor Peter Schmitz vom Magazin "Stern" geehrt, der Preis für Chefredaktion regional ging an Benjamin Fredrich von "Katapult MV".

Für sein Lebenswerk wurde der Schriftsteller Günter Wallraff ausgezeichnet. Auf seinen Erfolgen als Türke Ali oder "Bild"-Reporter Hans Esser habe er sich nie ausgeruht, so die Einschätzung der Jury. "Auch heute noch deckt der 80-Jährige mit seinem "Team Wallraff" (RTL) weiter Missstände auf."In der Kategorie Chefredaktion national wurde Gregor Peter Schmitz vom Magazin "Stern" geehrt, der Preis für Chefredaktion regional ging an Benjamin Fredrich von "Katapult MV".



Im Bereich Politik zeichnete die Jury die freie Journalistin Gilda Sahebi aus, unter anderem für deren Kolumne "Krank und Schein" in der "Tageszeitung". Als Wirtschaftsjournalisten überzeugten Oliver Schröm (NDR) und Oliver Hollenstein ("Manager Magazin") mit ihrem Buch "Die Akte Scholz" über die Rolle von Kanzler Olaf Scholz im Cum-ex-Skandal der Privatbank M.M. Warburg.



Im Bereich Politik zeichnete die Jury die freie Journalistin Gilda Sahebi aus, unter anderem für deren Kolumne "Krank und Schein" in der "Tageszeitung". Als Wirtschaftsjournalisten überzeugten Oliver Schröm (NDR) und Oliver Hollenstein ("Manager Magazin") mit ihrem Buch "Die Akte Scholz" über die Rolle von Kanzler Olaf Scholz im Cum-ex-Skandal der Privatbank M.M. Warburg.

Die freie Journalistin Jagoda Marinić kam mit ihrem Podcast "Freiheit Deluxe" und ihrer Kolumne in der "Süddeutschen Zeitung" zur Ehrung, Sara Schurmann wurde in der Kategorie Wissenschaft als Mitgründerin des "Netzwerks Klimajournalismus" ausgezeichnet.



Die freie Journalistin Jagoda Marinić kam mit ihrem Podcast "Freiheit Deluxe" und ihrer Kolumne in der "Süddeutschen Zeitung" zur Ehrung, Sara Schurmann wurde in der Kategorie Wissenschaft als Mitgründerin des "Netzwerks Klimajournalismus" ausgezeichnet.