Axel Springer Preis 2020

"Corona hat unserer Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben das als kreative Herausforderung angenommen und versucht, den feierlichen und fröhlichen Charakter unseres Preises in eine 45-minütige digitale Verleihung zu übertragen", erklärt Marc Thomas Spahl, Direktor der Axel Springer Akademie, die den Preis vergibt. "So können wir mit den Gewinnern, mit Ehrengästen und erstmals auch einem breiten Publikum die Preisverleihung gemeinsam verfolgen."Der Axel Springer Preis wird an Nachwuchsjournalisten vergeben. Neben den Preisen in Gold, Silber und Bronze für herausragende journalistischen Arbeiten werden "Exzellenz-Awards" in den Kategorien "Unterhaltung und Humor" und in diesem Jahr erstmals im Bereich "Lokaljournalismus" vergeben. Neben den fünf Wettbewerbskategorien wird in diesem Jahr außerdem dervergeben. Er ist nach dem Verleger und Publizisten Lord George Weidenfeld (1919-2016) benannt, der sich Zeit seines Lebens für kritischen Journalismus und den journalistischen Nachwuchs einsetzte.Die beiden Exzellenz-Awards für "Lokaljournalismus" und "Unterhaltung und Humor" sind jeweils mit 5.000 Euro dotiert. Die Hauptkategorien Gold, Silber und Bronze – dotiert mit 10.000 Euro, 5.000 Euro und 3.000 Euro – zeichnen die drei besten Arbeiten eines Jahres aus. Der "George-Weidenfeld-Sonderpreis" für investigative und mutige Recherche-Leistungen ist mit 5.000 Euro dotiert, für den die Jury nicht nur deutschsprachige Journalisten in Betracht zieht. Er steht außer Konkurrenz zu den anderen Kategorien. dh