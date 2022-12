© Screenshot Youtube Das eiskalte Händchen sorgt in New York für Aufregung

Netflix kurbelt den Hype um die neue Addams-Family-Serie "Wednesday" mit einem skurrilen Online-Video noch weiter an. In dem Clip, den der Streamingdienst auf Youtube veröffentlicht hat, spaziert das eiskalte Händchen alleine durch New York und versetzt dort Passanten in Angst und Schrecken.