Pro Sieben Sat 1 Media hat eine neue Aktionärin

Der Fernsehkonzern Pro Sieben Sat 1 hat eine neue Großaktionärin. Die PPF-Gruppe der tschechischen Milliardärin Renata Kellnerova hat eine Beteiligung von 9,01 Prozent erworben, wie das MDax-Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Zudem hat sie Optionen auf den Kauf von weiteren 0,09 Prozent. PPF ist ein Mischkonzern mit internationalen Engagements bei Banken, Medien, der Immobilienbranche und im Telekommunikationssektor.

Renata

Kellnerova

Die PPF-Gruppe betreibt nach eigenen Angaben bereits mehrere Fernseh- und Online-Medienunternehmen in Mittel- und Südosteuropa wie etwa Central European Media mit einer Vielzahl an Fernsehsendern. Sie sieht sich als aktiver Investor. "PPF freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Management und dem Aufsichtsrat von ProSieben bei der digitalen Transformation von ProSieben", hieß es von der PPF-Gruppe.hatte die PPF-Gruppe gemeinsam mit ihren vier Kindern nach dem Tod ihres Mannes Petr Kellner geerbt. Sie gilt seither als reichster Mensch Tschechiens. Kellner war im März 2021 bei einem Hubschrauberabsturz in Alaska ums Leben gekommen. dpa