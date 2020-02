Das war und ist immer eine große Freude", betont i&u-Geschäftsführer Andreas Zaik. "Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wollen wir jetzt intensivieren. Unser Ziel ist es, gemeinsam erfolgreiche und unterhaltsame neue Formate zu entwickeln und zu produzieren. Wir sind immer offen für innovative Ideen und Talente – vor und hinter der Kamera."



Die ursprünglich von Günther Jauch gegründete Produktionsfirma i&u ("Stern TV", "Die ultimative Chartshow") gehört seit dem Frühjahr 2019 zu Leonine. Das Medienunternehmen wurde im vergangenen Jahr von dem Finanzinvestor KKR aus dem Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film und weiteren Produktions- und Vertriebsfirmen gebildet.



"Ich freue mich sehr, dass Oliver nun Teil der Leonine-Familie ist", sagt Leonine-CEO Die ursprünglich von Günther Jauch gegründete Produktionsfirma i&u ("Stern TV", "Die ultimative Chartshow") gehört seit dem Frühjahr 2019 zu Leonine. Das Medienunternehmen wurde im vergangenen Jahr von dem Finanzinvestor KKR aus dem Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film und weiteren Produktions- und Vertriebsfirmen gebildet.

Unsere Strategie ist es, mit dem Unternehmensbereich Leonine Production alle Genres, auch im Bereich non-fiktionaler Unterhaltung, erfolgreich zu besetzen. Hier ist die Gründung des Joint-Ventures der i&u TV ein wichtiger Schritt, der auf diese Positionierung einzahlt. Mit Pool of Brainz wollen wir schnell auf aktuelle Thementrends reagieren und diese sofort umsetzen." Die erste Show von Pool of Brainz, "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" ist am Sonntag, 1. März bei RTL zu sehen. dh

Die Produktionsfirma mit dem launigen Namen soll neue Formatideen für deutsche und internationale Programmanbieter entwickeln und produzieren. Außerdem will Pool of Brainz auch selbst Rechte an Formaten erwerben und sich um deren Vermarktung kümmern. i&u hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit Oliver Pocher zusammengearbeitet, unter anderem bei den Shows "5 gegen Jauch" und "Alle auf den Kleinen". "Fred Kogel: "