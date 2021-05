© IMAGO / ZUMA Wire Olaf Scholz war in der vergangenen Woche der sichtbarste Politiker im deutschen Fernsehen

Im Rennen um die stärkste mediale Performance schnitten die drei Kanzlerkandidaten in der vergangenen Woche sehr unterschiedlich ab. SPD-Mann Olaf Scholz hängte seine beiden Konkurrenten Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) - und auch alle anderen deutschen Politiker - in Sachen TV-Präsenz deutlich ab, wie das Politscore-Ranking der Potsdamer Medienforschung AdSolute ergab. Auch die beiden SPD-Politiker Franziska Giffey und Heiko Maas konnten sich in den Top Ten der Auswertung platzieren.