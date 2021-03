© IMAGO / Jürgen Heinrich Karl Lauterbach

Seit Beginn der Corona-Pandemie inszeniert sich SPD-Politiker Karl Lauterbach als ewiger Mahner und Lockdown-Befürworter. Für viele ist er mittlerweile zum "Gesundheitsminister der Herzen" aufgestiegen, weil seine Prognosen häufiger eintreffen als jene von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dazu passt auch, dass der Mediziner in den TV-Sendungen zum Thema mittlerweile so gefragt ist wie kein anderer Politiker. Das belegt der aktuelle PolitScore, mit dem das Potsdamer Medienforschungsunternehmen AdSolute die Fernsehpräsenz der Top-Politiker in Zeiten der Pandemie untersucht.