In der vergangenen Woche wurde Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin der Grünen gekürt. Und die durchaus überraschende Nominierung hat der 40-Jährigen direkt mal reichlich TV-Präsenz beschert. Im Politscore-Ranking der Potsdamer Medienforschung AdSolute springt Baerbock in ihrer ersten Woche als Grünen-Spitzenkandidatin direkt auf Platz eins der Politiker mit der meisten Sendezeit in den TV-Vollprogrammen - und distanziert die zuletzt lange vorne liegenden Union-Streithähne Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) klar.