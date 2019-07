n einer Auflage von 20.000 Exemplaren

Das kompakte Politikmagazin war seit dem 8. Februar 2019 jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowie in Lüneburg und Lübeck izu einem Copypreis von 2,50 Euro erschienen. Das Heft sollte schnell, übersichtlich und zugespitzt über die wichtigsten Themen der Woche informieren.Erste Ergebnisse aus der Marktforschung würden bescheinigen, "dass die Leserinnen und Leser vor allem die innovative, prägnante und verständliche Themendarbietung sowie die Konzentration auf das Wesentliche schätzen", teilt Axel Springer mit. In den nächsten Wochen sollen nun die noch ausstehenden Marktdaten komplett ausgewertet werden. Auf Basis der dann vollständigen Erkenntnisse aus Marktforschung und Handel werde man im nächsten Schritt bewerten, "ob die bisherige Resonanz ausreichend Potenzial für eine zufriedenstellende wirtschaftliche Perspektive bieten kann". Genaue Verkausfzahlen nennt Springer nicht.Das klingt nicht sehr optimistisch. Es würde daher nicht überraschen, wenn Axel Springer mit der letzten Testausgabe einen Schlussstrich unter das Projekt Bild Politik zieht. dh