Audio Now öffnet sich für Publisher / Zebra-Audio.Net startet Buchungsplattform

© RTL Radio Deutschland Audio Now stellt ein neues Tool für Publisher vor

Podcasts boomen - nicht nur das inhaltliche Angebot wird immer größer und unübersichtlicher, auch immer mehr Plattformen und Vermarkter buhlen um die Aufmerksamkeit von Hörern und Werbekunden. So öffnet sich die Podcast-Plattform Audio Now der Mediengruppe RTL Deutschland nun für alle Publisher. Mit Zebra Bird geht unterdessen eine weitere Vermarktungs-Plattform für Podcasts an den Start. Hinter dem Angebot stehen das Podcast-Netzwerk Zebra-Audio.net und die Influencer-Marketing-Agentur Reachbird.