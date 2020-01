Mit der zusätzlichen Folge wollen Böhmermann und Schulz noch aktueller auf bestimmte Themen eingehen. "Fest & Flauschig - Auf die Hand", so der Untertitel der zusätzlichen Folgen, enthält sowohl bekannte als auch neue Rubriken und ist kürzer als die reguläre Ausgabe. Die erste Folge geht an diesem Mittwoch, 29. Januer um 00:01 bei Spotify online. Jan Böhmermann und Olli Schulz sind seit 2016 exklusiv bei Spotify unter Vertrag und gehören im Podcast-Bereich zu den Zugpferden des Streamingdienstes. Laut Unternehmen ist "Fest & Flauschig" sogar weltweit eines der erfolgreichsten Audioformate auf Spotify. Außerdem gab Spotify das Ergebnis und die Empfänger der Spendenaktion des traditionellen Jahresabschlusses von "Fest & Flauschig" bekannt. Der Erlös der Live-Show, der begleitenden Spendenaktion und der Versteigerung persönlicher Gegenstände von Böhmermann und Schulz bei Ebay beläuft sich insgesamt auf rund 53.520 Euro. Die Spenden kommen zu gleichen Teilen von Jan und Olli ausgewählten Charity-Organisationen zu Gute. Sie gehen an die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN-BdA, den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., die LichtBlick Seniorenhilfe e.V. und den Naturschutzbund Deutschland. dh