Der 47-Jährige kann auf langjährige Erfahrung in der Audiovermarktung zurückblicken. Lenze war unter anderem Leiter Verkauf beim Radiovermarkter AS&S Radio und Vermarktungschef bei der Laut AG und dem Fußball-Radiosender 90elf von Regiocast Digital. Von 2013 bis 2015 war der gelernte Bankkaufmann Head of Sport1.fm bei Sport 1 Media. Zuletzt war er Head of Marketing & Sales bei der Audio-Vermarktungsplattform Adremes.



Unser Unternehmen befindet sich in einer rasanten Wachstumsphase. Der Vermarktung kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung bei", erklärt

Marktplatz für Mid- und Longtail-Podcasts in Deutschland werden. Gegründet wurde das Unternehmen vom ehemaligen Digitalvorstand von Pro Sieben Sat 1 Media, Marcus Englert, Studio71-Gründer Sebastian Weil, Ex-Ströer-Manager Björn Jopen sowie Manfred Neumann, einem alter Weggefährte Englerts aus P7S1-Zeiten.



Vergangene Woche hat das Unternehmen eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen. Prominentester Neu-Investor in das Start-up ist der ehemalige

Steffen Hopf, Geschäftsführer von Julep: "Wir freuen uns daher sehr, dass Maik unser Sales-Team verstärkt und gemeinsam mit dem gesamten Julep-Team neue Impulse setzen wird."Julep will zum führendenAxel-Springer-Vorstand Andreas Wiele. Außerdem haben sich die Dialogagentur Defacto X, Julep-Pressesprecher Marcus Prosch, Feliks Eyser (RegioHelden) und Birger Veit (Cellular) an der Finazierungsrunde beteiligt. dh