Der neue Internetauftritt des Podcast-Netzwerks

Kunden von Zebra-Audio.net müssen sich an einen neuen Namen gewöhnen: Der Podcast-Vermarkter benennt sich um und tritt ab sofort als Zebralution Podcast auf. Das Mutterunternehmen Zebralution will seine verschiedenen Einheiten enger zusammenführen und so Synergien nutzen.