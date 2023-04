RTL Deutschland / Robert Poerschke

Thomas Gottschalk und Mike Krüger bei der Aufzeichnung ihres Podcasts

Mit den Supernasen-Filmen feierten Thomas Gottschalk und Mike Krüger in den 80er Jahren Erfolge an der Kinokasse, nun reaktivieren die beiden Entertainer ihr altes Markenzeichen für ein neues Projekt, einen gemeinsamen Podcast - und versprechen Gags und Stories aus 100 Jahren Showbiz.

In dem Podcast nehmen die beiden Entertainer die Zuhörer mit auf eine Reise in ihre bewegte Vergangenheit und plaudern aus dem Nähkästchen. Der Podcast steigt in den 80er Jahren ein, als die beiden jungen Schauspieler ihre ersten Erfolge feierten. Außerdem beantworten sie Fanfragen, performen Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben und geben "unzählige Einblicke in die Welt der Promis, die so noch nie zu hören waren", verspricht RTL, dessen Tochter Audio Alliance den Podcast produziert.