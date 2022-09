© Imago Schon Bonnie und Clyde (hier gespielt von Faye Dunaway und Warren Beatty) haben bewiesen: Auch Frauen lassen sich für echte Verbrechen begeistern

True Crime ist aktuell das Genre, das am meisten boomt, egal ob bei der Hausarbeit oder beim Abendessen, in TV-Serien, Zeitschriften oder – rasant zunehmend – auch in Podcasts. In der aktuellen MA Podcast erzählen vier der zehn reichweitenstärksten Formate Geschichten von realen, außergewöhnlichen Kriminalfällen und geben Einblicke in die Arbeit der Kriminalpolizei. Jetzt ist Vermarkter Seven-One Audio erstmals dem Erfolg, der Nutzung und der Wirkung des Genres auf die Spur gegangen.