Mit der neu geschaffenen Unit holt der P7S1-Vermarkter seine Audio-Aktivitäten unter ein Dach. Seven-One Audio fußt dabei auf zwei Säulen: der, die seit mehr als zwei Jahren sowohl als Podcast-Produzent und -Vermarkter agiert, und der Audio-App, die neben frei zugänglichen Podcasts exklusive Originals mit Fokus auf hochwertigen Audio-Fiction-Blockbustern und Dokumentationen für Abonnenten beinhaltet. Bieten will die Unit damit ein vollumfassendes 360-Grad-Angebot – von der Produktion von reichweitenstarken Angeboten für alle Plattformen bis hin zu Distribution und Vermarktung."Seven-One Audio ist damit einer der stärksten und vielseitigsten Player im deutschen Podcast-Markt", sagt. Die Bündelung kommt zur richtigen Zeit. Der Podcast-Markt boomt und Audio entwickelt sich rasant. Ein Vorteil dabei ist sicherlich der Zugriff auf die vielfältigen Inhalte der Seven-One Entertainment Group.„Es ist nur konsequent, dass wir unser Audio-Business innerhalb der Seven-One Entertainment Group enger verzahnen, um künftig noch agiler im Markt agieren zu können", so Frömsdorf, die parallel zu ihrer neuen Aufgabe Geschäftsführerin der Seven-One Ad Factory bleibt, weiter.wird zum 1. Januar 2021 Head of Fyeo. Die kostenlose Audio-App, die neben frei verfügbaren Podcasts auch einen Premium-Bereich enthält, bietet aktuell über 35 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres von Wissen über Comedy bis Horror.leitet auch künftig die Podcast Factory als Head of Podcast Factory. kan