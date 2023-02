© IMAGO / Wirestock Die gute Laune im Podcast-Markt bröckelt.

Die Nachricht löste eine Schockwelle aus: Als Spotify am 23. Januar bekannt gab, 6 Prozent seiner Mitarbeitenden, rund 600 an der Zahl, zu entlassen, war das für die Belegschaft des Audio-Streaming-Riesen ein tiefer Einschnitt. Das stürmische Wachstum im Podcast-Markt ist also vorbei, wie die Entlassungen bei Spotify zeigen. Der Aufstieg der Gattung verlangsamt sich derweil.