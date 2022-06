"In unseren 'Salon Funke' laden wir Gäste aus Nordrhein-Westfalen, Deutschland und der ganzen Welt ein. Wir wollen Menschen treffen, die im Gespräch sind. Und die sich auf ein wirkliches Gespräch mit uns einlassen", beschreibt die Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende von Funke die Idee des Podcasts. Die erste Episode geht am Freitag online. Gast der Premierenfolge ist die FDP-Politikerin und Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. In der zweiten Folge wird der Schauspieler Heino Ferch zu Gast sein.





Produziert wird "Salon Funke" vom Podcast-Team der NRW-Regionalmedien, ausgespielt werden die Folgen dann auf allen journalistischen Portalen des Konzerns und über die großen Plattformen wie Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Die neuen Folgen erscheinen immer am dritten Freitag des Monats. dh Produziert wird "Salon Funke" vom Podcast-Team der NRW-Regionalmedien, ausgespielt werden die Folgen dann auf allen journalistischen Portalen des Konzerns und über die großen Plattformen wie Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Die neuen Folgen erscheinen immer am dritten Freitag des Monats. dh