IMAGO / imagebroker, IMAGO / imagebroker

Die Internetplattformen stehen vor größeren Herausforderungen

Früher war’s einfacher: Die großen Tech-Plattformen müssen sich auf noch schärferen Gegenwind einstellen. Und zwar nicht nur durch eine systematischere und elaboriertere Regulierung in den USA, in der EU und in Deutschland. Sondern, ausgerechnet, auch durch technologische Entwicklungen, die ihnen ausnahmsweise einmal nicht in die Hände spielen dürften.

Gemeint sind die Fortschritte bei künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain, die etwa bei der Durchsetzung von Urheberrechten helfen könnt