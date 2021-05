© FAW Na, auch Appetit bekommen? McDonald's stellt bei der Kampagne "Road to McDrive" die passgenaue Nutzung von Out-of-Home unter Beweis und wird mit zweifachem Plakadiva-Gold belohnt

Wie sich aus der Not eine Tugend machen lässt, stellte am Donnerstagabend der Fachverband Außenwerbung (FAW) unter Beweis: Im zweiten Jahr in Folge musste er seine Plakadiva-Gewinner in einer digitalen Award-Show auf Youtube auszeichnen. Dadurch gelang aber auch eine Premiere, die wiederum auf einer echten Bühne nicht möglich gewesen wäre: Erstmals zeichnete die Plakadiva selbst in Form einer digital animierten Statue die besten Out-of-Home-Kampagnen des Jahres aus.