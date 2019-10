spätestens im April 2020 zu Wasser gelassen werden und ab Mai im Berliner Regierungsviertel auf der Spree kreuzen. Das Schiff wird derzeit in der Lux Werft in Niederkassel in der Nähe von Bonn gebaut. In seinem Artikel schildert Bröcker, seit Oktober als Chefredakteur bei Media Pioneer an Bord, zudem Details des neuen Hauptsitzes von Steingarts Medienunternehmen.

Freiluft-Bühne für Gesprächsformate der Redaktion und als Kulisse für Live-Übertragungen und Nachrichtensendungen dienen.



Im Inneren ist unter anderem ein

Das Hauptdeck dient tagsüber als Arbeitsplatz für rund 30 Journalisten und soll abends oder am Wochenende als Veranstaltungslocation genutzt werden. Außerdem muss jede Menge Technik in dem Schiff untergebracht werden. Gleich drei Internetprovider sollen dafür sorgen, dass das Schiff stets online ist, auch wenn es gerade auf der Spree unterwegs ist.



"Die Pioneer One ist für uns das Expeditionsschiff in eine neue journalistische Zeit. Dieser Aufbruch ist schon jetzt spürbar", betont Media-Pioneer-Gründer Gabor Steingart. Man darf gespannt sein, ob das komplexe Projekt wie geplant im kommenden Frühjahr termingerecht fertig wird. Aktuell liegt die Reederei mit den Arbeiten sogar ein wenig vor dem Zeitplan. dh ein separates VIP-Zimmer für Gäste, eine Küche und eine Bar untergebracht. 82 Quadratmeter großer Newsroom, ein Tonstudio und "den Blick auf Reichstag, Museumsinsel oder das Kanzleramt genießen". Das Deck wird zugleich alsIm Inneren ist unter anderem ein

So ist das 40 Meter lange Schiff für 200 Personen zugelassen, auf dem Sonnendeck können bei Veranstaltungen bis zu 100 Personen