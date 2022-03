Pinar Atalay über Journalismus in Krisenzeiten

Ihre Haltung, etwa dass sie den Krieg in der Ukraine nicht befürwortet, lasse sie durchscheinen, "erzieherisch" sei sie aber nicht unterwegs. Atalay ist dankbar, dass sie mit Korrespondentinnen etwa in Russland und der Ukraine in Kontakt ist, die Informationen aus erster Hand liefern, und für die Teams, die sich mit der Prüfung von Fakten beschäftigen – so komme man der Wahrheit immer näher.