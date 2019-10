Kloeppel erzählt im Gespräch von seinem Werdegang von der Henri-Nannen-Journalistenschule zu RTL nach Luxemburg und danach hinaus in die Welt. Er erinnert sich an bewegende Reisen und an seine berühmteste Moderation am 11. September 2001. Beim Thema Politik kommt der studierte Landwirt in ihm durch: Er sieht Greta Thunberg positiv, denn sie bringe uns alle dazu, über die Umwelt nachzudenken. Das Gespräch, geführt in der grünen Hölle des voll animierten Kölner Nachrichtenstudios, gibt es gedruckt auch in der turi2 edition #9, die am 25. Oktober erscheint.

Peter Kloeppel, welche Zukunft hat Fernsehen? | turi2 edition9 | #TotaleVielfalt