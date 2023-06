Pinterest

Milka Privodanova, Head of Sales Emea Pinterest

Seit Oktober ist Pinterest ohne europäischen Verkaufschef, da der bisherige Amtsinhaber Philipp Missler zum Head of Global Sales Solutions befördert wurde. Jetzt steht die Nachfolge fest: Milka Privodanova ist die neue Head of EMEA Sales und wird in dieser Rolle von London aus an Chief Revenue Officer Bill Watkins berichten.

Die Personalie kommt nicht völlig überraschend, denn Privodanova hatte die EMEA-Verkaufsleitung nach Misslers Weggang schon übergangswe