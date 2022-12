© Privat

Alexander Krug tritt im Januar 2023 in die Chefredaktion von Fvw Travel Talk ein. In einer Doppelspitze, gemeinsam mit Chefredakteur Klaus Hildebrandt, wird er das Fachmagazin für die Branche weiterentwickeln. Beide berichten an Geschäftsführer Ingo Becker.