Burda Forward erreicht mit redaktionellen Angeboten wie Focus Online, Chip, The Weather Channel, Finanzen 100 und Net Moms derzeit mehr als 41 Millionen Internetnutzer in Deutschland. Das Medienhaus beruft sich dabei auf eine Auswertung der Agof ("Daily Digital Facts 2020-04").Mit neuen, technologisch getriebenen Marketing-Angeboten will Burda Forward den Verbrauchern verstärkt dabei helfen, relevante Produkte und Services zu finden. Das My Offrz-Teamvorher Teil des Burda-Unternehmens Cliqz, dessen Etablierungsversuch als neuer Browser am Markt vor kurzem gescheitert warwird als bestehende Einheit in die Burda Forward GmbH integriert. Die Experten aus Entwicklung, Produkt-Management und Sales werden in etablierter Konstellation auch unter dem Dach von Burda Forward an ihren transaktionalen E-Commerce-Angeboten arbeiten.Als Innovation bringt My Offrz eine Methode des Browser-based Performance Marketing mit, durch die besuchte Websites und das Suchverhalten von Nutzern lokal auf dem benutzten Endgerät erkannt und Echtzeit-Kaufabsichten identifiziert werden können. Die Technologie soll es ermöglichen, Verbraucher gezielt auf relevante Online-Angebote hinzuweisen, ohne personenbezogene Daten entstehen zu lassen."My Offrz verfolgt einen einzigartigen Ansatz: Das Team bietet Performance Marketing mit einem starken Mehrwert für die Verbraucher - und das alles bei gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre. Das passt hervorragend zu unserer Goodvertising-Strategie. Ich freue mich sehr auf die neuen Kollegen, ihre Ideen und ihr Unternehmertum", sagt Oliver Eckert, CEO von Burda Forward. "Wir freuen uns sehr, bei Burda Forward eine erstklassige neue Heimat gefunden zu haben. Wir sind hochmotiviert, mit gebündelten Kräften gemeinsam weiter innovative Lösungen für das transaktionale E-Commerce Geschäft zu entwickeln, mit starken Mehrwerten für Verbraucher und Werbekunden", so Lukas Jakobs, Geschäftsführer von My Offrz, und verantwortlich für die Betreuung von werbetreibenden Kunden.Bereits vor der jetzigen Integration hatten das Publishing-Haus und My Offrz eng zusammengearbeitet. Im vorigen Jahr haben sie gemeinsam die Browser-Erweiterung "Chip Sparalarm" auf den Markt gebracht, die Nutzer während des Surfens über Rabatte und Sonderangebote informiert. hmb