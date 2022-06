Die Themen? "Natürlich Promis, Royals, Lifestyle, Beauty, Mode, die neusten Trends", kündigte die Moderatorin, die mit dem Schauspieler Frederick Lau verheiratet ist, an. "In Hochglanz und ausführlich." Das sei auch der entscheidende Unterschied zum RTL-Promimagazin "Exclusiv", wie die Moderatorin erläuterte. "Frauke Ludowig und ihr Team sind nah dran an den Stars, jeden Tag aktuell und sehr schnell in der Informationsgabe. Wir haben am Samstag in Gala die Möglichkeit ganz anders zu erzählen. Ich bin mir sicher, dass wir uns gegenseitig befruchten werden."