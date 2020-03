arbeitet das Unternehmen noch an einer Umsetzung mit den jeweiligen Partnern.

Außerdem wird der Homescreen der Sky Q Box ab sofort um zwei neue Funktionen ergänzt: Diese ermöglichen den Zugang zu den wichtigsten Nachrichtensendern auf Knopfdruck und bietet eine Auswahl an Edutainment-Inhalten für die ganze Familie.



Auch die Sportangebote von Sky reagieren auf die Zwangspause der meisten Sportligen. So bietet Sky Sport News HD derzeit F ormate wie zum Beispiel die Aufzeichnung legendärer Fußballspiele, Formel-1-Rennen, Saisonrückblicke oder Thementage und Best-Ofs. Außerdem hat der Sender kurzfristig das neue Format "Dein Verein" ins Programm genommen. Die Zuschauer können per Online-Voting zudem Einfluss auf das Programm nehmen. dh