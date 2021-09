© Sky Sky will deutlich mehr Geld in Eigenproduktionen stecken

Sky will den Anteil eigenproduzierter Inhalte massiv ausbauen und verdoppelt seine Investitionen in sogenannte Originals bis 2024. Allein im kommenden Jahr plant der Pay-TV-Anbieter 60 neue Serien aus Deutschland, Großbritannien und Italien. Rund ein Drittel davon soll aus Deutschland kommen. Noch in diesem Jahr starten die Verfilmung der Ibiza-Affäre um den ehemaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und die Comedyserie "Die Wespe" mit Florian Lukas.