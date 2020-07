Sky Go sowie das Entertainment Paket, bei dem die neuesten Sky Originals und internationale Serien von HBO, Showtime, Fox und TNT enthalten sind. Bei einer Laufzeit von 12 Monaten kostet dieses Abo 12,50 Euro im Monat. Nach einem Jahr kann man das Abo entweder zu den gleichen Konditionen für ein weiteres Jahr verlängern oder zu einem monatlich kündbaren Abo für 15 Euro im Monat wechseln.

Zu dem Standard-Abo können weitere Programmpakete dazugebucht werden: Für die meisten Sky-Abonnenten am wichtigsten dürfte die Fußball-Bundesliga sein, die im Jahresabo noch einmal 12,50 Euro pro Monat kostet - bei monatlicher Kündigungsfrist erhöht sich der Preis auf 15 Euro im Monat.Außerdem können Abonnenten ein Filmpaket für 10 Euro im Monat (12,50 im Monatsabo), ein Entertainment-Paket inklusive Netflix (7,50 bzw. 10 Euro), ein Sport-Paket (5 Euro bzw. 7,50 Euro) und ein Kids-Paket (5 Euro) sowie Optionen wie Ultra-HD, Multiscreen und Sky Go Plus hinzubuchen. Auch Bestandskunden können nach Ablauf ihres bestehenden Vertrags in die neue Preisstruktur wechseln, müssen allerdings erst einmal einen neuen Jahresvertrag abschließen.

"Wir haben versprochen, dass wir eine neue Ära des Fernsehens in Deutschland beginnen und ein unvergleichliches Fernseherlebnis bieten wollen - dies ist der nächste große Schritt auf diesem Weg", erklärt