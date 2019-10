Sky will mehr lokale Eigenproduktionen

© Sky Elke Walthelm ist Content-Chefin von Sky Deutschland

Sky will die Schlagzahl bei seinen eigenproduzierten Serien erhöhen. Das kündigt Elke Walthelm, Content-Chefin von Sky, im Interview mit DWDL.de an. Zusammen mit den Sky-Produktionen aus Großbritannien und Italien könne man den Kunden so "jeden Monat ein Highlight aus dem Hause Sky" präsentieren.