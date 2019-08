kunden- und umsatzrelevanten Bereiche bei Sky Deutschland. Die Stelle wurde 2016 neu geschaffen. Seine Aufgabe war es in erster Linie, für Kunden- und Umsatzwachstum zu sorgen, was ihm laut Unternehmen auch gelungen ist: Unter Maggionis Führung habe Sky die Vertriebstrategie für die Kundengewinnung "maßgeblich weiterentwickelt" und die Kundenbasis kontinuierlich ausgebaut. Außerdem verantwortete der Italiener die Einführung und den Ausbau des Streamingdienstes Sky Ticket. Bis 2018 war Maggioni zudem Geschäftsführer der Vermarktungtochter Sky Media.



Mobilfunkanbieter Vodafone tätig, wo er als

Seine Karriere begann Maggioni

ursprünglich in der Nahrungsmittelbranche. Die Stelle des Chief Commercial Officer bei Sky soll nachbesetzt werden, die Suche nach einem Nachfolger läuft.



In den letzten Wochen mussten eine Reihe von Managern das Unternehmen im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen verlassen, darunter Sky-Media-Chef Thomas Deissenberger, Sportchef Roman Steuer und Kommunikationschef Ralph Fürther . Insgesamt baut das Unternehmen derzeit eine zweistellige Zahl von Stellen ab. Der Abgang von Maggioni stehe aber nicht im Zusammenhang mit dem Umbau, betont Sky. dh

Maggioni verantwortete in den vergangenen drei Jahren als Geschäftsführer die gesamte Unit Commercial Functions, also dieMarcello hat bei Sky sehr viel bewegt und die Entwicklung unseres Unternehmens in den letzten Jahren entscheidend mitgeprägt", betont Carsten Schmidt, CEO von Sky Deutschland: "Ich danke ihm sehr für seinen erfolgreichen Beitrag, seinen Einsatz und seine Leidenschaft, sowohl für unser Unternehmen als auch für die Mitarbeiter. Für seine Zukunft wünsche ich ihm nur das Beste."Maggioni war bereits von 2008 bis 2014 für den Pay-TV-Sender tätig, wo er zuletzt die Bereiche Marketing und Vertrieb verantwortete. Vor seiner Rückkehr zu Sky im Jahr 2016 war er für den