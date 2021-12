© Parship Meet Group/Benjamin Kis Marc Schachtel führt die Parship Meet Group seit Juli dieses Jahres als Co-CEO gemeinsam mit Geoff Cook

Mit der Übernahme der Meet Group durch Parship ist Pro Sieben Sat 1 im vergangenen Jahr auf Anhieb zu einem der führenden Anbieter im internationalen Online-Dating-Markt aufgestiegen. 2022 will der Unterföhringer Medienkonzern die Geschäftssparte an die Börse bringen. Im Interview mit HORIZONT gibt Marc Schachtel, Co-CEO der Parship Meet Group, Einblicke in Wachstumspläne und die Beziehung zu P7S1.