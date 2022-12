"Familien sparen am Restaurantbesuch, nicht an SVOD-Diensten"

© Bernd Jaworek Sabine Anger ist Senior Vice President Streaming Central & Northern Europe bei Paramount

Am 8. Dezember startet das Bezahlangebot Paramount+ in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in Frankreich. Ein Markteintritt bei Krisenstimmung, verhaltener Konsumlaune und parallel laufender Fußball-WM – kann das gutgehen? Die Paramount-Verantwortliche Sabine Anger, die lange bei Pro Sieben Sat 1 war und den deutschen Markt gut kennt, zeigt sich im Interview mit HORIZONT zuversichtlich.