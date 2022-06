Der Grünen-Politiker hielt in seinem Beitrag auch fest: "Ich schreibe diese Entgegnung nicht nur als Regierungsbeauftragter." Er schreibe sie auch als schwuler Mann und als jemand, der solidarisch mit allen Minderheiten sei, die wegen ihres Seins diskriminiert würden. "Wir sind es leid, dass unsere Existenz überhaupt verhandelt wird. Wir sind es leid, dass Feindlichkeit gegenüber LGBTIQ* überhaupt als legitime "Meinung" dargestellt wird und nicht als das, was sie ist: gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit."

In der vergangenen Woche war der umstrittene Gastbeitrag der fünf Autorinnen und Autoren erschienen und damit rund um den Beginn von weltweiten Aktionswochen ("Pride Month"), die Vielfalt in den Mittelpunkt rücken. Die Abkürzung LGBTIQ+ steht für die Community von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Bürgern.Die fünf Verfasser schrieben in ihrem "Welt"-Beitrag kritisch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo in Sendungen ihrer Ansicht nach "geleugnet" worden sei, "dass es nur zwei Geschlechter gibt". In dem Beitrag stand auch, Kinder würden "indoktriniert" und "aufdringlich sexualisiert".