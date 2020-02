© dpa Die "New York Times" hofft auf sprudelnde Werbeerlöse im mobilen Internet

Das Impeachment-Verfahren und der Vorwahlkampf in den USA haben der Zeitung "New York Times" eigenen Angaben zufolge einen deutlichen Kundenzuwachs beschert. Das teilte das Medienhaus am Donnerstag in ihrem Bericht zum letzten Quartal 2019 mit.