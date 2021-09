So steht die Digitalbranche zu Nachhaltigkeit, New Work und Diversität

New Priorities und Daily Business in Corona-Zeiten

Was auf Werbungtreibende in der Post-Cookie-Ära zukommt

"Es fehlt oftmals an der Strategie in Richtung Data-Driven Marketing"

Damit würde Display mit einem Netto-Umsatz von 5,068 Milliarden Euro die 5-Milliarden-Marke überspringen. Vor allem das 4. Quartal soll auch 2021 sehr umsatzstark werden und das ohnehin schon erfolgreiche Vorjahresquartal noch übertreffen. Wichtigster Treiber für den Aufwärtstrend ist weiterhin die Digitalisierung vieler Lebensbereiche, die in der Corona-Krise beschleunigt wurde. „Der Online-Shift des Alltags hatte direkten Einfluss auf die Werbung“, sagt Rasmus Giese, Geschäftsführer United Internet Media und Vorsitzender des OVK. „Während der Krise haben viele Werbetreibende ihre Ausgaben signifikant in die digitalen Kanäle verlagert, auch um die größere Flexibilität bei den Buchungen für sich zu nutzen."



© OVK

© OVK

Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Frühjahr 2021 seien die digitalen Werbespendings nochmals gestiegen, berichtet der OVK. Besonders hohe Wachstumsraten zeigen sich in den Wirtschaftsbereichen, diewaren: Kunst, Kultur und Unterhaltung, Gastronomie sowie Freizeit und Sport. Deutlich nach oben geht es aber auch in FMCG-Branchen wie Getränke und Körperpflege sowie den Großsegmenten Auto, Handel und Medien.Unter den Werbeformen gewinnen vor alleman Bedeutung, die der OVK in seiner neuen Prognose erstmals separat ausweist: In- und Outstream-Werbung machen mit einem Netto-Umsatz von 1,705 Milliarden Euro mittlerweile 34 Prozent des gesamten Display-Marktes aus.Derweil flacht die Wachstumskurve derab. Für 2021 erwartet der OVK, dass im Online-Advertising etwa 3,516 Milliarden Euro programmatisch generiert werden. Der Anteil an den Gesamtumsätzen steigt im Vergleich zum Vorjahr minimal von 68 auf 69 Prozent.Im Rahmen der Präsentation gab der OVK auch einen Ausblick auf seine Fokusthemen. Dazu gehören die weitere Etablierung der, einem Qualitätszertifikat für programmatische Werbung, sowie des Zertifikats für Viewability. Demnächst sollen weitere Gütesiegel für Themen wie Brand Safety und Brand Suitability folgen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Themen Datenschutz und Post-Cookie-Ära.