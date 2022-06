In diesen deutschen Städten ist Plakatwerbung am teuersten

© Ströer Laut einer Untersuchung von Analyx zahlen Werbungtreibende für ein City-Light-Poster in Duisburg, wie hier auf dem Bild zu sehen, rund 7264 Euro Jahresmiete (Mehrwertsteuer und Rabatte nicht eingerechnet)

Out-of-Home-Schickeria: Plakatwerbung ist in keiner deutschen Stadt teurer als in München. Wie ein deutschlandweiter Vergleich zeigt, zahlen Werbungtreibende in der bayrischen Landeshauptstadt mit 9500 Euro Jahresmiete den höchsten Preis für eine Werbefläche. Den zweiten Platz im Ranking belegt Frankfurt am Main.