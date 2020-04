Was derzeit weltweit millionenfach für Mitarbeiter- und Kundengespräche praktiziert wird, ist nun auch für den FAW das Mittel der Wahl, um die Preisverleihung derstattfinden zu lassen: Er geht online. Anstelle des Cruise Centers Altona in Hamburg ist der Treffpunkt nun Youtube. Datum und Uhrzeit der Erstveröffentlichung der diesjährigen Gewinner bleiben gleich.In einer knapp 40-minütigen Präsentation sollen zunächst die Nominierten der Shortlist gezeigt und dann die neun Gewinner-Kampagnen vorgestellt werden, die sich in den Kategorienundüber eine Plakadiva in Gold, Silber und Bronze freuen. Kommentare der Fachjury runden die digitale Preisverleihung ab, die auch nach der Premiere weiter auf dem Youtube-Channel des FAW zu sehen sein wird."Auch wenn unsere Veranstaltung nicht wie gewünscht stattfinden kann, haben wir uns fest vorgenommen, so viele Inhalte wie möglich zeitnah in anderer, möglichst attraktiver Form zu präsentieren", sagt FAW-Geschäftsführer. Das gelte für die Preisverleihung ebenso wie für den Kongress, für den man sich in diesem Jahr besonders viel vorgenommen hatte. Parallel zur digitalen Preisverleihung läuft daher ebenfalls am 7. Mai einean, die auf der FAW-Homepage aufgerufen werden kann. Erster Gesprächspartner ist, Partner beiHamburg. Thema wird sein ursprünglich für die Plakadiva-Keynote geplanter Vortrag zum Aufstieg von "One-to-One Mass Media" sein. Weitere Beiträge aus dem Kongressprogramm sollen folgen. kan