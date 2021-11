Der ausrichtende Fachverband Außenwerbung (FAW) sucht bis zum 31. Januar 2022 die besten Ideen und Umsetzungen in Kreation (Artwork/Gestaltung), Innovativer Nutzung und Mediastrategie. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und an nur wenige Bedingungen gebunden, die auf der Website Plakadiva.com erläutert werden. Hier stehen auch die Teilnahmeunterlagen zum Download bereit.