Der große Ansturm von Nutzern hatte in den vergangenen Wochen zeitweise das System überlastet. Kunden von ChatGPT Plus sollen damit keine Probleme haben. Wie die Entwicklerfirma OpenAI in einem Blogeintrag in der Nacht zum Donnerstag ankündigte, werde das Abo-Modell zunächst nur in den USA verfügbar sein, solle aber "bald" in weiteren Ländern eingeführt werden. Es solle auch weiterhin einen kostenlosen Zugang zur Software geben. Die Abo-Einnahmen sollten ihn für möglichst viele Nutzer finanzieren. OpenAI hat auch einen milliardenschweren Deal mit Microsoft, bei dem der Konzern Programme der Firma in seine Cloud-Plattform einbindet.