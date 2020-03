Das von der RTL-Tochter Smartclip entwickelte Format umrahmt den kompletten Bildschirm und wird beim Einschalten von Smart TVs ausgespielt. Das SwitchIn Masthead zielt damit laut Ad Alliance in erster Linie auf einen "qualitativ hochwertigen Erstkontakt" und eignet sich damit vor allem für Branding-Kampagnen.Als erster Kunde nutzt Opel das Format im Rahmen seiner aktuellen Kampagne für den emissionsarmen Opel Astra Hero. Das Werbemotiv für das Modell wurde am 2. März 2020 exklusiv als Festplatzierung im linearen TV gezeigt, unter anderem bei RTL, Vox, Welt, RTL Zwei, Sport1, Dmax sowie weiteren TV-Sendern des Ad Alliance-Portfolios. Die gesamte Kampagne, die neben TV auch Online Video, Radio, Digital, Social Media und Print beinhaltet, läuft noch bis zum 29. März."Das neue Werbeformat SwitchIn Masthead bietet uns mit der innovativen und aufmerksamkeitsstarken Gestaltung ganz neue Möglichkeiten im Addressable TV", sagt Lisa Holzner, Media Consultant Team Opel bei Mediacom: "Für unsere Kampagne 'Opel Green Deal' stellte das Format somit den perfekten Startschuss der Kampagne dar und sorgte für einen ersten Aufbau von qualitativer Nettoreichweite.""Gerade im Addressable TV-Bereich gibt es eine enorme Kundennachfrage", betont Andreas Kösling, Geschäftsleiter Sales Ad Alliance: "Wir konzentrieren uns sehr darauf, neue kreative Formate zu präsentieren, die noch mehr Werbewirkung generieren. Der SwitchIn Masthead wird als reserviertes Placement angeboten, um sicherzustellen, dass Markenhersteller ihre Sichtbarkeit an den für sie wichtigsten Terminen steigern. Das Potenzial, die Werbewirkung zu erhöhen, wird durch das neue Addressable TV-Werbeformat auf dem TV-Bildschirm damit größer denn je." dh