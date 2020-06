Kicker-Jubiläumskampagne: Die Out-of-Home-Motive

1 / 6 (Kicker) 2 von 6 Teilen 2 / 6 (Kicker) 3 von 6 Teilen 3 / 6 (Kicker) 4 von 6 Teilen 4 / 6 (Kicker) 5 von 6 Teilen 5 / 6 (Kicker) 6 von 6 Teilen 6 / 6 (Kicker) 7 von 6 Teilen

Die Fußball-Welt ist wahrlich reich an denkwürdigen Zitaten von Spielern, Trainern und Managern, einige davon sind längst geflügelte Worte oder haben den Sprung in den allgemeinen Sprachgebrauch geschafft - man denke nur an Giovanni Trapattonis legendäre Wutrede in seiner Zeit als Bayern-Coach. Der Kicker hat nun aus diesem reichen Schatz einige Perlen heraufgefischt und daraus eine Out-of-Home-Kampagne zu seinem 100-jährigen Jubiläum gemacht.Die Motive sind ab dem heutigen Dienstag bundesweit in 18 Städten auf Video-Screens des Außenwerbers Ströer zu sehen. Dabei kommt in jeder Stadt ein auf die Region oder den Verein zugeschnittenes Zitat zum Einsatz. In Hamburg ist zum Beispiel ein Zitat von Kopfballungeheuer Horst Hrubesch zu sehen, in Freiburg ziert ein Bonmot von SC-Trainer Christian Streich die Plakate. Am 14. Juli, auf den der 100. Geburtstag des Kicker fällt, werden sämtliche Screens ein Zitat von Kicker-Gründer Walther Bensemann zeigen.Wegen der Corona-Pandemie verschiebt der Verlag die eigentlich für dieses Jahr geplanten Feierlichkeiten auf 2021. "Nicht erst seit 2019 haben wir uns gemeinsam auf den Kicker-Geburtstag vorbereitet. Unsere Partner haben dabei einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass wir tolle Konzepte entwickeln konnten, um unser Jubiläum gebührend zu feiern. Auch dieses starke Team motiviert uns dazu, die Feierlichkeiten im kommenden Jahr nachzuholen", betont Martin Schumacher, Vermarktungschef des Kicker und Projektverantwortlicher für die Jubiläumsaktivitäten.Das Sonderheft "100 Jahre Kicker" wird aber schon dieses Jahr erscheinen und kommt am 8. Dezember in den Handel. dh