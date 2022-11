2

"Ströer und WallDecaux haben das Thema stark vorangetrieben. Wir als Agentur haben uns angeschlossen und übernehmen in Fällen, in denen Anbieter noch keine Kompensation anbieten, für unsere Kunden den CO-Ausgleich ohne Mehrkosten", sagt Holger Walsch, Geschäftsleiter der Out-of-Home-Agentur Planus Media. "Es wird noch gar nicht so aktiv von Kundenseite nach nachhaltigen Plakatkampagnen gefragt", hat er festgestellt.Eine Ausnahme bilde allerdings der Bereich Riesenposter. In diesem Segment gibt es verschiedene Konzepte, die luftreinigende Effekte versprechen. Bei der Ströer-Tochter BlowUp Media setzt man zum Beispiel auf eine transparente Plakatbeschichtung aus Titandioxid, die als Katalysator dient.