"Only the best"

© Only the best Gründer-Ehepaar Julia und Sven Holsten

Sven Holsten, langjähriger Geschäftsführer des mittlerweile aufgelösten Vermarktungsbündnisses NBRZ und zuletzt einer der Geschäftsführer der Out-of-Home-Agentur Kinetic, meldet sich zurück: als Magazin-Macher. Zusammen mit seiner Frau Julia Holsten und Chefredakteurin Sonja Still bringt er, zunächst nur in München, die Zeitschrift "Only the Best – Brand Spaces" auf den Markt, in der er außergewöhnliche Unternehmer und Unternehmerinnen portraitiert. Weitere Städte sollen schnell folgen.