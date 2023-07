Social Chain Group

Muss Insolvenz anmelden: Georg Kofler

Georg Koflers The Social Chain AG ist pleite. Das gab das Unternehmen am heutigen Montag bekannt. Der Vorstand sei nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, "dass für die Gesellschaft keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht". Man werde daher ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragen.

Das Unternehmen begündet die Insolvenz unter anderem mit dem Ausbleiben von Zahlungen eines Investors. Auch eine geplante Kapitalerhöhung ka