Readly wechselt den Besitzer

Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die Übernahme des digitalen Zeitschriftendienstes Readly gegeben. Bei dem Deal handelt es sich um ein Geschäft mit drei Beteiligten. Die schwedische Mediengruppe Bonnier beabsichtigt, sämtliche Anteile an Readly International mit Sitz in Stockholm zu erwerben. Bonnier hat wiederum mit der französischen Cafeyn Group vereinbart, dass Cafeyn anschließend das internationale Geschäft von Readly übernehmen wird. Diese Übernahme durch Cafeyn hat das Bundeskartellamt in der ersten Phase freigegeben.