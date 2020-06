The Sky is the Limit: Corona hat ihrem Digitalmarketing-Festival in diesem Jahr, die Aussichten von Veranstaltungen generell scheinen derzeit ungewiss – doch nun treten die Online Marketing Rockstars (OMR) mit Blick in eine bessere Event-Zukunft die unternehmerische Flucht nach vorne an. Oder besser: nach oben. Ab 2023 wird die Truppe um Philipp Westermeyer zum Co-Betreiber einer spektakulären Location in Hamburg – für mindestens 20 Jahre.