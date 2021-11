© IMAGO / Xinhua Die Olympischen Winterspiele 2022 finden in Peking statt

Drei Monate vor den Winterspielen in Peking hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eine Garantie zur freien Berichterstattung von dem Großereignis in China gefordert. "Das IOC ist verantwortlich dafür, dass die Journalistinnen und Journalisten während der Spiele in China frei und ungehindert berichten können", betont der Verband in einer Mitteilung. Diplomatische Floskeln seien nicht zielführend.