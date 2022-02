Das Erste hat an seinen acht Sendetagen eigenen Angaben zufolge fast 40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht und damit mehr als die Hälfte (53 Prozent) der deutschen Fernsehzuschauer. Aussagekräftiger sind die durchschnittlichen Zuschauerzahlen: So verfolgten im Schnitt 1,57 Millionen Zuschauer die Olympia-Übertragungen im Ersten, der durchschnittliche Marktanteil lag bei 22,3 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten im Schnitt 15,3 Prozent der Zuschauer ein.





Das ZDF verzeichnete sogar noch etwas höhere Zuschauerzahlen: Das Zweite erreichte mit seinen Übertragungen im Schnitt 1,77 Millionen Zuschauer und durchschnittlich 24,4 Prozent Marktanteil. Damit erzielten die Winterspiele höhere Zuschauerzahlen als die Sommerspiele in Tokio 2020.



Die höchsten Marktanteile erzielten wieder einmal die Biathlon- und Skisprung-Wettbewerbe. Die erfolgreichste Einzelübertragung im ZDF war das Rodeln der Männer mit durchschnittlich 5,15 Millionen Zuschauern (28,6 Prozent Marktanteil) und das Skispringen von der Normalschanze mit 5,06 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 31,7 Prozent.

